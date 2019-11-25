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Tomarza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
6 saat önce
Tomarza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:10 Kaynak: AA
Tomarza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Tomarza Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, okul müdürü Fatih Papak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.
Programda, öğrenciler şiiler okudu ve şarkılar seslendirildi. Etkinliğin sonunda, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin programa katılan öğretmenlere çeşitli hediyeler vererek, Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.
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