Tomarza'da 277 toki konutunun sahibi kura ile belirlendi - Son Dakika
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Tomarza'da 277 toki konutunun sahibi kura ile belirlendi

6 saat önce

Tomarza'da 277 TOKİ konutunun sahibi kura ile belirlendiKAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 277 konutun hak sahipleri, kura ile belirlendi.

Tomarza'da 277 toki konutunun sahibi kura ile belirlendi, System.String[]

Tomarza'da 277 TOKİ konutunun sahibi kura ile belirlendi

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 277 konutun hak sahipleri, kura ile belirlendi.

Tomarza'da yaptırılan 157 adet 2+1 konut için 198, 120 adet 3+1 konut için ise 125 başvuru yapıldı. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin belirlenmesi için Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde kura çekilişi gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve başvuruda bulunan vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Elbette Tomarza'mız değerlerine bağlı olan bizim gurur kaynağı ilçemiz. Temennimiz bu yapılan çalışmaların bereket getirmesi. TOKİ'mizin başlattığı çalışmaların burada devam edeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki talep olsun" dedi.

Başkan Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından kura çekilişi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte konut sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.

Milletvekili, Kayseri, Tomarza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:03 Kaynak: DHA
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