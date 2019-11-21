Son Dakika Haberleri: Tomarza'da 3. etap TOKİ konutları projesi çalışmaları
Son Dakika Güncel Tomarza'da 3. etap TOKİ konutları projesi çalışmaları - Son Dakika

Tomarza'da 3. etap TOKİ konutları projesi çalışmaları

6 saat önce

Tomarza ilçesinde yapılması planlanan 3. etap TOKİ konutları için görüşmeler devam ettiği bildirildi.

Tomarza'da 3. etap TOKİ konutları projesi çalışmaları, System.String[]

Tomarza ilçesinde yapılması planlanan 3. etap TOKİ konutları için görüşmeler devam ettiği bildirildi.

Tomarza Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Davut Şahin, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'ü makamında ziyaret etti.

Görüşmede 2. etap TOKİ konutları hakkında bilgi veren Şahin, hazırladıkları "3. etap projesini Baştürk'e sundu.

Baştürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şahin ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Davut Şahin, Baştürk, Tomarza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada Eşini vahşice öldüren kocası konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:49:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tomarza'da 3. etap TOKİ konutları projesi çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]