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Tomarza'da 3. etap TOKİ konutları projesi çalışmaları
6 saat önce
Tomarza ilçesinde yapılması planlanan 3. etap TOKİ konutları için görüşmeler devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:52 Kaynak: AA
Tomarza ilçesinde yapılması planlanan 3. etap TOKİ konutları için görüşmeler devam ettiği bildirildi.
Tomarza Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Davut Şahin, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'ü makamında ziyaret etti.
Görüşmede 2. etap TOKİ konutları hakkında bilgi veren Şahin, hazırladıkları "3. etap projesini Baştürk'e sundu.
Baştürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şahin ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
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