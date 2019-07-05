Son Dakika Haberleri: Tomarza'da 500 arı kovanı yandı, yüzbinlerce arı telef oldu
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Tomarza'da 500 arı kovanı yandı, yüzbinlerce arı telef oldu

17 dakika önce

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, boş arazide bulunan yaklaşık 500 adet kovan, bilinmeyen nedenle çıkan yangında içinde bulunan yüzbinlerce arıyla birlikte yandı.

Tomarza'da 500 arı kovanı yandı, yüzbinlerce arı telef oldu, System.String[]
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, boş arazide bulunan yaklaşık 500 adet kovan, bilinmeyen nedenle çıkan yangında içinde bulunan yüzbinlerce arıyla birlikte yandı.
Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi Baynal mevkiinde bulunan boş arazide, Yusuf Eşiyok'a ait yaklaşık 500 adet arı kovanı, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kovanda bulunan yüzbinlerce arı yangın nedeniyle telef oldu. Bir itfaiye eri ise yangını söndürmek isterken arıların sokması sonucu fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Arı kovanlarının sahibi Yusuf Eşiyok'un dün akşam saatlerinde işleri nedeniyle Adana'nın Kozan ilçesine gittiği öğrenilirken, olayı öğrendikten sonra dönüş yaptığı belirtildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:44 Kaynak: DHA
Kayseri, Tomarza, Güncel
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