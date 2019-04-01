Son Dakika Haberleri: Tomarza'da Davut Şahin Başkan Oldu

Tomarza'da Davut Şahin Başkan Oldu

1 saat önce

Tomarza ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Davut Şahin 6 bin 486 oy aldı.

Tomarza'da Davut Şahin Başkan Oldu, System.String[]
Tomarza ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Davut Şahin 6 bin 486 oy aldı.

Belediye Başkan adaylarının aldığı oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi Ömer Yerli: 372

Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Kazım Akçakoca: 85

Büyük Birlik Partisi Ramazan Demirezen: 2149

CHP Osman Koç: 5419

AK Parti Davut Şahin: 6486

Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi: 526

Bağımsız Türkiye Partisi: 82

Türkiye Komünist Partisi: 22

Vatan Partisi: 63

Büyük Birlik Partisi: 1792

CHP: 4954

AK Parti: 7011 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:44 Kaynak: İHA

Tomarza, Davut Şahin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı Arka Sokaklar'ın Yıldızı Şevket Çoruh'tan Çok Konuşulacak Seçim Tepkisi! Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 18:05:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tomarza'da Davut Şahin Başkan Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]