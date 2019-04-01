Tomarza'da Davut Şahin Başkan Oldu

Tomarza ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Davut Şahin 6 bin 486 oy aldı.

Tomarza ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Davut Şahin 6 bin 486 oy aldı.



Belediye Başkan adaylarının aldığı oy sayıları şu şekilde:



Saadet Partisi Ömer Yerli: 372



Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Kazım Akçakoca: 85



Büyük Birlik Partisi Ramazan Demirezen: 2149



CHP Osman Koç: 5419



AK Parti Davut Şahin: 6486



Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:



Saadet Partisi: 526



Bağımsız Türkiye Partisi: 82



Türkiye Komünist Partisi: 22



Vatan Partisi: 63



Büyük Birlik Partisi: 1792



CHP: 4954



AK Parti: 7011 - KAYSERİ

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

31 Mart Yerel Seçimleri Sonrası İtiraz Süreci Başladı

Arka Sokaklar'ın Yıldızı Şevket Çoruh'tan Çok Konuşulacak Seçim Tepkisi!

Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı

İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!