Tomarza'da dere ıslahı çalışmaları başladı - Son Dakika

Tomarza Kurtuluş Mahallesi'ndeki ana hat ve Elmalı Barajı yolundaki kapalı olan tahliye amaçlı dere yatağı açıldı.

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Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz