Tomarza'da dere ıslahı çalışmaları başladı - Son Dakika
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Tomarza'da dere ıslahı çalışmaları başladı

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) ve Tomarza Belediyesi, ilçe merkezinde dere ıslahı çalışması başlattı.

Tomarza'da dere ıslahı çalışmaları başladı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) ve Tomarza Belediyesi, ilçe merkezinde dere ıslahı çalışması başlattı.

Tomarza Kurtuluş Mahallesi'ndeki ana hat ve Elmalı Barajı yolundaki kapalı olan tahliye amaçlı dere yatağı açıldı.

Yeni Mahalle Bağlar mevkisinde başlatılan dere ıslah çalışmaları sürerken Tomarza Belediyesi, ihtiyaç duyulan yerlere köprü yaptı.

Devlet Su İşleri, Tomarza, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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