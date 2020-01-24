Tomarza'da dere ıslahı çalışmaları başladı - Son Dakika

Tomarza'da dere ıslahı çalışmaları başladı
6 saat önce
Devlet Su İşleri (DSİ) ve Tomarza Belediyesi, ilçe merkezinde dere ıslahı çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Devlet Su İşleri (DSİ) ve Tomarza Belediyesi, ilçe merkezinde dere ıslahı çalışması başlattı.
Tomarza Kurtuluş Mahallesi'ndeki ana hat ve Elmalı Barajı yolundaki kapalı olan tahliye amaçlı dere yatağı açıldı.
Yeni Mahalle Bağlar mevkisinde başlatılan dere ıslah çalışmaları sürerken Tomarza Belediyesi, ihtiyaç duyulan yerlere köprü yaptı.
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