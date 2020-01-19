Tomarza'da ekmeğin fiyatı 75 kuruşa düştü - Son Dakika

Tomarza'da 200 gram ekmek 75 kuruştan satılmaya başlandı.

İlçeye halk ekmek fabrikası açılacağı tartışmaları sürerken birkaç fırın işletmecisi 1,25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 75 kuruşa düşürdüklerini açıkladı.

Tomarza Belediye Meclisi geçen aylarda oy birliği ile Tomarza Halk Ekmek Fabrikası'nın açılması kararı almıştı ancak karar henüz uygulamaya geçmemişti.