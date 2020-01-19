Tomarza'da elektrik kablosu hırsızlığı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tomarza'da elektrik kablosu hırsızlığı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Tomarza'da elektrik kablosu hırsızlığı yapanlar suçüstü yakalandı

6 saat önce

Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri elektrik kablosu hırsızlığı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Tomarza'da elektrik kablosu hırsızlığı yapanlar suçüstü yakalandı, System.String[]

Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri elektrik kablosu hırsızlığı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, ilçeye bağlı Melikviran ve Avşarsöğütlü mahallelerinden elektrik kablosu ve trafo hırsızlığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanan 4 kişinin araçlarında yapılan aramada elektrik kabloları ve trafo parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Tomarza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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