Son Dakika › Güncel › Tomarza'da elektrik kablosu hırsızlığı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
Tomarza'da elektrik kablosu hırsızlığı yapanlar suçüstü yakalandı
6 saat önce
Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri elektrik kablosu hırsızlığı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri elektrik kablosu hırsızlığı yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler, ilçeye bağlı Melikviran ve Avşarsöğütlü mahallelerinden elektrik kablosu ve trafo hırsızlığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Suçüstü yakalanan 4 kişinin araçlarında yapılan aramada elektrik kabloları ve trafo parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Son Dakika Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı! Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kanaat önderinin cenazesine 10 bin kişi katıldı Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı