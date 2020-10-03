Tomarza'da engelli kadın İŞKUR desteği ile iş sahibi oldu - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde engelli kadın, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden faydalanarak iş sahibi oldu.

Şiraz Mahallesi'nde ikamet eden, yüzde 50 engelli raporu olan 23 yaşındaki Arife Doğan ve annesi Safiye Demirezen, Tomarza Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak kendilerine yardım değil bir iş bulmalarını istedi.

Vakfın yönlendirmesi ile İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik girişimcilik eğitimi programına katılan ve başarıyla tamamlayan Doğan, hibe desteği ile 3 büyükbaş hayvan alarak iş sahibi oldu.

Öte yandan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek kendilerine bir ev yapılmasını isteyen Doğan'ın talebini değerlendiren kaymakamlık görevlileri, aileye yeni bir ev yaparak teslim etti.