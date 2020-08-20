Tomarza'da gönüllü gençler çöp topladı - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarzalı ilçesinde gönüllü gençler parkta çevre temizliği yaptı.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi önünde bir araya gelen Emre Çöllov, Orhan Gazi Şahin ve Amine Demir, bölgede yer alan parktaki çöpleri topladı.

Yanlarında getirdikleri poşetlere topladıkları çöpleri belediyeye ait çöp konteynerine atan gençler, güzel bir davranış gösterdi.

Gençlerden Emre Çöllov, yaptığı konuşmada, park veya bahçelere gelen vatandaşların çöplerini gelişi güzel etrafa atmamalarını, çevrede gördükleri çöpleri ise çöp bidonlarına atmalarını istedi.