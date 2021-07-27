Tomarza'da hasat zamanı kayıp yaşanmaması için çalışmalara başlandı - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2021 yılı hasat zamanı başlaması ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sahaya inerek çiftçilerin ürün kaybı yaşamaması için kontrollerine başladı.

2021 yılı hasat zamanı Tomarza İlçesinde Temmuz ayının sonlarına doğru başlaması ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "2021 yılı hasat zamanı ilçemize hayırlı olsun. İlçemiz teknik personellerimiz, kurak geçen mevsim nedeniyle rekolte ve verim kaybı yaşayan çiftçimizin biçerdöverciler nedeniyle daha fazla kayıp yaşamaması için kontrollerimiz yapılmaktadır. Bir tek tane kaybına tahammülümüz olmadığı bir sezonda çiftçimiz için kontrollerimizi müsamahasız ve itinalı bir şekilde yapıyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ