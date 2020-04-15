Tomarza'da iş yeri kapalı olan esnafa iaşe yardımı - Son Dakika

Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri kapalı olan esnafa toplam 50 koli iaşe yardımında bulundu.

Tomarza Esnaf ve Sanatklar Odası Başkanı Yaşar Polat, zor günlerden geçen esnafa bir nebze de olsa yardımda bulunmak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Desteklerinden doyayı Tomarza Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesine teşekkür eden Polat, "İlçemizde faaliyet gösteren marketlerimizin destekleriyle sıkıntıda olan esnaflarımız için iaşe paketleri hazırlandı ve yerine ulaştırıldı. Allah, hayırlarını kabul etsin. Esnaflarımızın birbirine destek konusunda gösterdiği cömertlik bizleri memnun etti." diye konuştu.