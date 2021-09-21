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Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı - Son Dakika

Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı

21.09.2021 12:03
Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı, System.String[]

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezinde (KAYMEK) eğitim gören kursiyerleri tarafından Kainatın Kalbi Kabe-i Muazzama sergisi açıldı.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezinde (KAYMEK) eğitim gören kursiyerleri tarafından Kainatın Kalbi Kabe-i Muazzama sergisi açıldı.

Kainatın Kalbi Kabe-i Muazzama sergisiyle Kabe'nin örtüsü üzerinde bulunan Ayet-i Kerimeler, Esma'ül-Hüsnalar, mukaddes kelamlar geleneksel el sanatlarından Maraş işi ile işlendi. Sergi, Tomarza KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru ile hazırlandı. Kabe-i Muazzama sergisine ziyaret gerçekleştiren Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere ve Tomarzalar tarafından ziyaret edildi.

Kaymakam Cebeci ve Belediye Başkanı Şahin; emeği geçenlere teşekkür ederek kursiyerlere başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı
Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı
Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı
Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı

Kahramanmaraş, Hisarcık, Tomarza, Kabe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı - Son Dakika
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