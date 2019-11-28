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Tomarza'da KASKİ toplantısı

6 saat önce

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir ve KASKİ yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Tomarza'da KASKİ toplantısı, System.String[]

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir ve KASKİ yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Şahin, Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, 2014 yılından bugüne kadar KASKİ'nin Tomarza ilçesinde 50 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını söyledi.

Özgür Özdemir ise vatandaşların nitelikli içme suyuna ulaşması, kanalizasyon ve yağmur suyunun tahliyesi için önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, planlamaları çerçevesinde çalışmalarına devam edecelerini ifade etti.

Özgür Özdemir, Davut Şahin, Kayseri, Tomarza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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