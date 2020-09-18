Tomarza'da Kovd-19 denetimi - Son Dakika

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.
Cebeci, ekiplerle iş yerlerini denetledi, işlek yerlerde kurallara uymayan vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.
Cebeci, kamu binalarını da denetleyerek gördüğü eksiklikleri kurum amirlerini bildirdi.
Denetimlerin sıklıkla yapılacağını belirten Cebeci, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari ceza uygulanacağını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:05 - Kaynak: AA
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