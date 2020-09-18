Tomarza'da Kovd-19 denetimi - Son Dakika

Denetimlerin sıklıkla yapılacağını belirten Cebeci, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari ceza uygulanacağını aktardı.

Cebeci, kamu binalarını da denetleyerek gördüğü eksiklikleri kurum amirlerini bildirdi.

Cebeci, ekiplerle iş yerlerini denetledi, işlek yerlerde kurallara uymayan vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Çiftçinin bir anlık dalgınlığı kolunun kopmasına neden oldu