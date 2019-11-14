Tomarza'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Tomarza ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tomarza Müftülüğü tarafından Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kayseri Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, burada yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yaptığını belirtti.

İzci, "Ailemizin daha güçlü ve kuvvetli olabilmesi için sosyal medyaya, internete değil kendi beşeri münasebetlerimize zaman ayırabilmemiz gerekiyor. Bunları yerine getirirsek aile müessesemizin daha sağlam ve kuvvetli olmasına vesile olabiliriz." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza Cumhuriyet Savcısı Kadir Coşan ve ilçe protokolü de katıldı.