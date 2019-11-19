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Tomarza'da öğrenciler ara tatilin keyfini çıkarıyor
6 saat önce
Tomarza'da öğrenciler, ara tatili değerlendirmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Gençlik Merkezi'nde açılan ücretsiz havuz, cep sinema, dijital kütüphane, el sanatları, hijyen ve kuaförlük kurslarına katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Tomarza'da öğrenciler, ara tatili değerlendirmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Gençlik Merkezi'nde açılan ücretsiz havuz, cep sinema, dijital kütüphane, el sanatları, hijyen ve kuaförlük kurslarına katılıyor.
Tomarza Halk Eğitim Müdürü Nurettin Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Milli Eğitim Şube Müdürleri Hamdi Koçak ve Naki Kavak, merkezdeki kursiyerleri ziyaret etti.
Öğrenciler ve velileri, Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde kurs açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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