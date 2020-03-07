Tomarza'da "Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi" konferansı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tomarza'da 'Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Tomarza'da "Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi" konferansı düzenlendi

6 saat önce

Tomarzalı girişimci iş insanı Tevfik Helvacı'nın katkılarıyla "Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi" konulu konferans düzenlendi.

Tomarza'da

Tomarzalı girişimci iş insanı Tevfik Helvacı'nın katkılarıyla "Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi" konulu konferans düzenlendi.

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun Kayseri Kadın ve Gençlik Merkezinde verdiği konferansa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymakam Burak Dertlioğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Şahin, iş insanı Tevfik Helvacı, belediye meclis üyeleri, bazı kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Merkez Cami imam hatibi Yasin Şimşek'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Döngeloğlu, konferans verdi.

Ömer Döngeloğlu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fönlü saçları, ojeli tırnaklarıyla benzincide depoları dolduruyor
Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:44:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tomarza'da "Ramazanın Gölgesinde Rahmet İklimi" konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]