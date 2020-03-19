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Tomarza'da sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Tomarza 1 No'lu Aile Sağlık Merkezi çalışanları, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
Tomarza 1 No'lu Aile Sağlık Merkezi çalışanları, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyaran Tomarza 1 No'lu Aile Sağlık Merkezi Hekimliğinde görevli sağlık çalışanları, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kalınız" yazılı pankartla vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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