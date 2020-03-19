Tomarza'da sağlık çalışanlarından

Tomarza 1 No'lu Aile Sağlık Merkezi çalışanları, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyaran Tomarza 1 No'lu Aile Sağlık Merkezi Hekimliğinde görevli sağlık çalışanları, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kalınız" yazılı pankartla vatandaşları uyardı.