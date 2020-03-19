Tomarza'da sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Tomarza'da sağlık çalışanlarından 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Tomarza'da sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Tomarza 1 No'lu Aile Sağlık Merkezi çalışanları, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Tomarza'da sağlık çalışanlarından

Tomarza 1 No'lu Aile Sağlık Merkezi çalışanları, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyaran Tomarza 1 No'lu Aile Sağlık Merkezi Hekimliğinde görevli sağlık çalışanları, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kalınız" yazılı pankartla vatandaşları uyardı.

Tomarza, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:30 Kaynak: AA

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