Tomarza'da TOKİ'nin 7 konutu satılacak - Son Dakika

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, TOKİ'nin 2. etap 3+1 7 konutunun satışa çıkarılacağını duyurdu.
Şahin, yazılı açıklamasında, Tomarza Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 4. Mıntıka Mahallesi Toplu Konut Projesinde sözleşmenin imzalandığını aktardı.
Şahin, "TOKİ stoklarında yer alan 7 konut, 23 Mart-30 Haziran'da açık satışa sunulacak olup, konutların açık satış işlemleri, Tomarza Ziraat Bankası Şubesi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Stokta yer alan konutların alternatif fiyat listesi ve satış koşulları www.toki.gov.tr adresinden temin edilebilecek." ifadelerini kullandı.