Tomarza'da Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümünde 176 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat ve ilçe emniyet amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından Tomarza - Develi yolu üzerinde bulunan Polis Hatıra Ormanı'nda 176 fidan toprakla buluşturdu.

Türk Polis Teşkilatının 176. Yıl dönümü nedeni ile Tomarza İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polisler tarafından 176 fidanı toprakla buluşturdu.

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