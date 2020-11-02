Tomarza'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toz esrar, kenevir tohumu, kurusıkı tabanca ve bir adet kayıt cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 761 gram kubar esrar, 53 gram toz esrar, 1.293 gram kenevir tohumu, bir adet kuru sıkı tabanca, bir adet foto kapan, bir adet kayıt cihazı ve bir adet ekran ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.K. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ