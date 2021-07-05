Tomarza'da Yaz Kuran Kursları tüm camilerde başladı - Son Dakika

Yurt genelinde olduğu gibi Tomarza İlçesinde de covid-19 tedbirleriyle birlikte Yaz Kuran Kursları başladı.

Yaz Kuran Kursları; 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 20 Ağustos Cuma günü sona erecek. 2021 yılı Yaz Kur'an Kursları 2020-2021 eğitim dönemini son bulmasıyla 5 Temmuz Pazartesi Günü itibari ile resmen başladı. Bu gün itibari ile gerek ilçe merkezinde ve gerekse ilçeye bağlı diğer köylerde bulunan camileri dolduran çocuklara; Kur'an-ı Kerim ile İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Efendimizin Hayatı gibi dersler işlenecek.

Çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına göndermek isteyen anne babalar için başvurular, cami, kurs veya www.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar başvuruları devam edecek. - KAYSERİ