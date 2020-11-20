Tomarza'daki çiftçiler 40 bin TL'lik icra kağıtlarını görünce şok oldu - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ve Develi ilçesinden 15 köyde, Zamantı Irmağı'ndan kendi imkanları ile su çekerek tarımla uğraşan yüzlerce çiftçi, kendilerine gelen 40 bin TL ile 90 bin TL arasındaki icra kağıtlarını görünce şoka uğradı.

Zamantı Irmağı'ndan akan suyu kendi imkanları ile 3 kilometre mesafeye taşıyarak Tomarza ve Develi ilçelerinde üretim yapmaya çalışan çiftçiler kendilerine gelen icra kağıtları sonrasına şoka uğradı. 90 bin TL'ye ulaşan icra bedelleri ile karşı karşıya kalan çiftçilerden Tufan Özkan, "Bizler Tomarza'nın 15 köyü olarak büyük sıkıntı içindeyiz. Zamantı Irmağı'ndan 2018 yılına kadar çiftçi kendi imkanları ile su kullandı. Devletin hiçbir katkısı olmadan Zamantı Irmağı'ndan akan suyu kendi imkanları ile tarlasında kullanan ve üretim yapan çiftçilere 2018 yılından bu yana icraya verdiler" dedi.

Çiftçi Ramazan Denizli ise, "Burada 15 tane köy var Zamantı Irmağı'ndan su kullanan. Çiftçiler kuru tarımdan bir şey kazanamıyor, sulu tarım yapalım ve üretim yapalım diye çalışıyoruz" dedi.

Çiftçiler kendilerine gelen icra kağıtları ve ücretleri ile ilgili olarak yardım istedi. - KAYSERİ