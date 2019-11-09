Tomarza Devlet Hastanesinden 5 yıldızlı otel konforunda hizmet

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi, tüm polikliniklerinde eksiksiz uzman doktorlarla yatan hasta servislerinde 5 yıldızlı otel konforunda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Başhekim Cem Bahadır Aslan, AA muhabirine, 25 yataklı hastanede tüm doktorlarla eksiksiz hizmet verdiklerini söyledi.

Hastanelerinin adeta 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu belirten Aslan, şu bilgileri verdi:

"Hasta odaları 2 kişilik. İçinde banyo, tuvaleti, buzdolabı ve televizyonu var. Acil servisteki müşahede odalarımız son sistemle donatılmış, hastalarımızın rahat bir ortamda tedavi görmelerini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Bizim en önemli önceliğimiz hastalarımızın hijyen ve steril şartlarda tedavilerinin sağlanmasıdır. Bu amaçla sterilizasyon ünitemiz kurularak, hastalarda kullanılan her türlü cerrahi aletin sterilizasyonu en üst düzeyde yapılarak hastalarımızın daha güvenli bir şekilde sağlık hizmeti almaları sağlanmaktadır. Sterilizasyon ünitemizin tam donanımlı hastanelerden hiçbir farkı bulunmamaktadır. 1 Ekim 2018 tarihi itibari ile ilçemizde 112 Acil servisi açılmış olup 2 ambulans ve 12 acil sağlık çalışanı ile hizmet vermektedir. Genel cerrahi ve anestezi uzmanı doktorlarımız hastanemizde küçük çaplı ameliyatları gerçekleştirmektedir. Kadın doğum bölümümüzde ise normal doğum yapılmaktadır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi hastanemiz de evde sağlık hizmeti vermekte."