Son Dakika Haberleri: Tomarza Devlet Hastanesinden 5 yıldızlı otel konforunda hizmet
Son Dakika Sağlık Tomarza Devlet Hastanesinden 5 yıldızlı otel konforunda hizmet

Tomarza Devlet Hastanesinden 5 yıldızlı otel konforunda hizmet

7 saat önce

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi, tüm polikliniklerinde eksiksiz uzman doktorlarla yatan hasta servislerinde 5 yıldızlı otel konforunda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Tomarza Devlet Hastanesinden 5 yıldızlı otel konforunda hizmet, System.String[]

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi, tüm polikliniklerinde eksiksiz uzman doktorlarla yatan hasta servislerinde 5 yıldızlı otel konforunda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Başhekim Cem Bahadır Aslan, AA muhabirine, 25 yataklı hastanede tüm doktorlarla eksiksiz hizmet verdiklerini söyledi.

Hastanelerinin adeta 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu belirten Aslan, şu bilgileri verdi:

"Hasta odaları 2 kişilik. İçinde banyo, tuvaleti, buzdolabı ve televizyonu var. Acil servisteki müşahede odalarımız son sistemle donatılmış, hastalarımızın rahat bir ortamda tedavi görmelerini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Bizim en önemli önceliğimiz hastalarımızın hijyen ve steril şartlarda tedavilerinin sağlanmasıdır. Bu amaçla sterilizasyon ünitemiz kurularak, hastalarda kullanılan her türlü cerrahi aletin sterilizasyonu en üst düzeyde yapılarak hastalarımızın daha güvenli bir şekilde sağlık hizmeti almaları sağlanmaktadır. Sterilizasyon ünitemizin tam donanımlı hastanelerden hiçbir farkı bulunmamaktadır. 1 Ekim 2018 tarihi itibari ile ilçemizde 112 Acil servisi açılmış olup 2 ambulans ve 12 acil sağlık çalışanı ile hizmet vermektedir. Genel cerrahi ve anestezi uzmanı doktorlarımız hastanemizde küçük çaplı ameliyatları gerçekleştirmektedir. Kadın doğum bölümümüzde ise normal doğum yapılmaktadır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi hastanemiz de evde sağlık hizmeti vermekte."

Yaşar Karayel, Tomarza, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sünnet düğünündeki görüntüler sonrası haklarında soruşturma başlatılan dansözler ifade verdi
Almak istediği arabayı pahalı bulan Demet Özdemir, "Ünlü indirimi" yöntemine başvurdu Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 19:07:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tomarza Devlet Hastanesinden 5 yıldızlı otel konforunda hizmet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]