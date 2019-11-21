Tomarza emniyetinden öğrencilere yönelik kültürel gezi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Tomarza İlçe Emniyet Amirliğince yürütülen "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Geleceğe Atılan İmzalar Projesi" kapsamında, kısıtlı imkanlara sahip öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

Proje kapsamında 20 öğrenci servislerle kent merkezine getirildi. Sabah kahvaltısı ile başlayan etkinlikte öğrenciler, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde ve Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler ile rehberler eşliğinde Hunat Camii, Cumhuriyet Meydanı, müze gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek bilgiler aldı.

Ayrıca, Erciyes'te teleferiğe binen, Kadir Has Stadyumunu gezen öğrenciler son olarak sinemaya giderek vizyondaki filmleri izledi.