Tomarza Erkek İmam Hatip Lisesi bilek güreşinde iddialı

Kayseri'de düzenlenen bilek güreşi müsabakalarında Tomarza Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların A kategorisinde 60 kiloda Süleyman Karagöz sağ ve sol kolda il birincisi, 60 kiloda Ömer Faruk Uyanık sağ ve sol kolda il ikincisi, 65 kiloda Burak Çakıcı sol kolda il üçüncüsü, 75 kiloda Cuma Menekşe sağ kolda üçüncü sol kolda il birincisi oldu.

A kategorisinin birincileri mart ayında Karaman'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.

B kategorisinde ise 50 kiloda Eşref Canipek sağ ve sol kolda il ikincisi, 60 kiloda Ahmet Yılmaz sağ ve sol kolda il birincisi, 60 kiloda Yavuz Selim Gedikbaş sol kolda il ikincisi sağ kolda il üçüncüsü, 60 kiloda Mehmet Akbudak sol kolda üçüncü, 75 kiloda Demirhan Canipek sağ kolda il üçüncüsü, sol kolda il birincisi oldu.

Bilek güreşinde birinci olan öğrenciler mart ayında Niğde'de yapılacak Türkiye Şampiyonası bölge seçmesinde kenti temsil edecek.

Tomarza Erkek İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Fatih Gürışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, dereceye giren veya giremeyen tüm öğrencilerin hepsini medeni cesaretlerinden dolayı tebrik etti.