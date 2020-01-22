Tomarza Kaymakamı Balkanlıoğlu'ndan eğitim toplantısı - Son Dakika

Tomarza'da okul müdürlerinin katılımıyla 2019-2020 yılı birinci dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, İlçe Emniyet Amiri İsmail Özdal, milli eğitim şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların müdürlerinin katılımıyla, Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Ayrıca toplantıda Milli Eğitim Bakanlığının müfredat programının uygulanması, okullarda gerçekleştirilen kitap okuma çalışmalarına devam edilmesi, değerler eğitimine önem verilmesi, resmi nezaket ve protokol kurallarının önemi, okul ve kurumlardaki güvenlik tedbirleri, belirli gün ve haftalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, sosyal-kültürel faaliyetlere öğrencilerin daha fazla yönlendirilmesi gibi konular da ele alındı.