Tomarza Kaymakamı Balkanlıoğlu'ndan eğitim toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tomarza Kaymakamı Balkanlıoğlu'ndan eğitim toplantısı - Son Dakika

Tomarza Kaymakamı Balkanlıoğlu'ndan eğitim toplantısı

6 saat önce

Tomarza'da okul müdürlerinin katılımıyla 2019-2020 yılı birinci dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tomarza Kaymakamı Balkanlıoğlu'ndan eğitim toplantısı, System.String[]

Tomarza'da okul müdürlerinin katılımıyla 2019-2020 yılı birinci dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, İlçe Emniyet Amiri İsmail Özdal, milli eğitim şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların müdürlerinin katılımıyla, Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Ayrıca toplantıda Milli Eğitim Bakanlığının müfredat programının uygulanması, okullarda gerçekleştirilen kitap okuma çalışmalarına devam edilmesi, değerler eğitimine önem verilmesi, resmi nezaket ve protokol kurallarının önemi, okul ve kurumlardaki güvenlik tedbirleri, belirli gün ve haftalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, sosyal-kültürel faaliyetlere öğrencilerin daha fazla yönlendirilmesi gibi konular da ele alındı.

Anadolu Lisesi, Tomarza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi
Öğrenciler "Toprak Dede" anısına kırmızı kazak giyip ağaçlara sarıldı Memurların mesai saati değişiyor! Esnek çalışma modeli yolda Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 21:32:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tomarza Kaymakamı Balkanlıoğlu'ndan eğitim toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]