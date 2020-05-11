Tomarza Kaymakamı Balkanlıoğlu, şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, "Anneler Günü"nde şehit annelerini ziyaret etti.

Kaymakam Balkanlıoğlu, ilçede yaşayan şehit annelerini bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Anneleri ziyaret eden Balkanlıoğlu, kendilerine çiçek ve çeşitli hediyeler vererek hayır dualarını aldı.

Bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Balkanlıoğlu, her daim devletin yanlarında olduğunu belirtti.

Şıhbarak Mahallesi'nde ikamet eden ilçenin en yaşlı annesini de ziyaret ederek, "Anneler Günü"nu kutlayan Balkanlıoğlu, Hazreti Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığının Sakarya'da oluşturduğu "Cennet Anneleri" hatıra ormanında kendisi adına dikilen ağacın sertifikasını teslim etti.