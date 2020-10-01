Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci görevine başladı - Son Dakika

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, ilçedeki görevine başladı.

Daha önce Aydın- Yenipazar ve Kayseri- İncesu'da da kaymakamlık yapan Cebeci, AA muhabirine, görev süresince kurumlarla koordineli bir şekilde ilçeye en iyi şekilde hizmet edeceğini söyledi.

Cebeci, "Başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere mahalle mahalle, sokak sokak gezerek daima sahada olup vatandaşlarımızla uzun uzun sohbet etme imkanı bulacağız. Bu arada vatandaşlarımız Kovid-19'u hafife almasınlar. Yakın temastan kaçınmalarını, maskesiz dışarı kesinlikle çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz. İnşallah bu salgın hastalığın üstesinden hep beraber geleceğiz. Kaymakamlığımızın kapılarının tüm Tomarzalılara sonuna kadar açık olduğunu bilmelerini isterim." dedi.