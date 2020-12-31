Tomarza Kaymakamlığından esnafa destek - Son Dakika

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, pandemiden en çok etkilenen kıraathane, berber ve ayakkabıcı gibi esnafa 1000'er lira yardım yapılacağını bildirdi.

Cebeci'nin talimatı ile Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede faaliyet gösteren ve Kovid-19'dan dolayı işleri aksayan kıraathane, berber ve ayakkabıcı gibi esnafı belirledi.

Esnafa 1000'er lira yardım yapacaklarını belirten Cebeci, birlik ve beraberlik içerisinde bu zor süreci omuz omuza vererek atlatacaklarını söyledi.

Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat da esnafın yanında olan Cebeci başta olmak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.