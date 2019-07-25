Son Dakika Haberleri: Tomarza-Kayseri karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
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Tomarza-Kayseri karayolunda trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Tomarza ilçesi ile Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tomarza-Kayseri karayolunda trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Tomarza ilçesi ile Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesi ile Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki K.H.'nin kullandığı 46 KC 984 plakalı otomobil, 38 GH 270 plakalı traktörün arkasında bulunan saman makinasına çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü K.H. hafif şekilde yaralandı.

112 ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale ederken, yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Tomarza, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:36 Kaynak: İHA
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