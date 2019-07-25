Tomarza-Kayseri karayolunda trafik kazası: 1 yaralı
2 saat önce
Tomarza ilçesi ile Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Tomarza Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:36 Kaynak: İHA
ilçesi ile Kayseri
karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesi ile Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki K.H.'nin kullandığı 46 KC 984 plakalı otomobil, 38 GH 270 plakalı traktörün arkasında bulunan saman makinasına çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü K.H. hafif şekilde yaralandı.
112 ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale ederken, yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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