Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı - Son Dakika

Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı

09.10.2020 11:36
Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı, System.String[]

Çerezlik kabak çekirdeği üretiminde önemli potansiyel ve ekim alanlarına sahip olan ve Türkiye'nin üretim miktarının % 33'ünü karşılayan Kayseri'de kabak çekirdeği hasadına başlandı.

Çerezlik kabak çekirdeği üretiminde önemli potansiyel ve ekim alanlarına sahip olan ve Türkiye'nin üretim miktarının % 33'ünü karşılayan Kayseri'de kabak çekirdeği hasadına başlandı.

Kayseri'de yaklaşık 154 bin dekarlık alanda kabak çekirdeği üretimi gerçekleştirerek ilçeler arasında en fazla ekiliş alanı ve üretim miktarına sahip olan Tomarza İlçesinde kabak çekirdeğinin hasadının başlaması ile günün erken saatlerinde İl Müdürü Mustafa Şahin ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mesut Erer tarafından, tarlalarında hasat yapan üreticilere hayırlı olsun ziyareti yapıldı

Kabak çekirdeği üretim tarlalarında üreticiler ve hasat işçileri ile bir süre bilgi alışverişinde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin " Kuruyemişler arasında önemli bir yeri olan kabak çekirdeğinin ilimizde yaklaşık 337 bin dekar alanda yetiştiriciliği yapılarak 17 bin ton civarlarında üretim gerçekleştiriliyor. Bu üretim, alan olarak ülke üretim alanın yaklaşık %48'ini ve üretim miktarının ise %33'ünü karşılıyor. Kabak çekirdeği yetiştiriciliği sulama olanaklarının sınırlı olduğu yerler için ekonomik ve avantajlı olduğu bilinmesinin yanı sıra şu anda bulunduğumuz tarlada yapılan sulu tarım ile dekardan elde edilen çekirdeğin kuru şartlara göre yaklaşık iki kat artığını görebiliyoruz. Bölgemizde sulu tarım yapılarak modern sulama sistemlerinin kullanıldığı ekim alanlarını artırılması Bakanlığımızın da öncelikleri arasında yer alıyor ve bireysel sulama sistemlerinin kullanılmasını destekliyoruz. Üretilen kabak çekirdeklerinin miktarı ve kalite standartlarının yükseltilmesi amacıyla Bakanlığımızın araştırma teşkilatları çalışmalar yürütüyor ve bizlerde il müdürlüğü olarak gelişmeleri yakından takip ederek üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Üretim sezonunun başında meydana gelen don olaylarının bitkilerde meydana getirmiş olduğu zararları yerinde görmek ve zarar tespiti yapmak için gelmiş ve bir takım tespitlerde bulunmuştuk. Bu gün de hasat gerçekleştirilirken üreticilerimizi ziyaret ederek her zaman üreticilerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyor, hasadınızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı
Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı
Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı
Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı
Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı
Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı
Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı

Tomarza, Kayseri, Kabak, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum
Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda         
12:35
Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı         
12:02
Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi         
11:39
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor         
11:11
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu         
08:24
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti         
21:00
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 13:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tomarza'nın altını 'Kabak Çekirdeği'nin hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei