Tomarza Tapu Müdürlüğü'nde e-randevu sistemine geçildi - Son Dakika

Tomarza Tapu Müdürlüğü, e-randevu sistemine geçti.

Tomarza Tapu Müdürü Emre Arslan, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında e-randevu sisteminden randevu alınarak 08.00-12.00 saatleri arasında ilgili işlem evraklarıyla başvuru yapılması gerektiğini belirterek, randevusuz taleplerin ise kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Arslan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ilgili talimatları ve Tomarza Kaymakamlığının oluru gereğince zamanında başvuruda bulunulmasını isteyerek, öğleden sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğini kaydetti.