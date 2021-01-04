Tomarza Ülkü Ocaklarından ilçe esnafına siftah parası - Son Dakika

Tomarza Ülkü Ocaklarından ilçe esnafına siftah parası

Tomarza Ülkü Ocakları, sabah namazından sonra ilçe esnafının iş yerlerine siftah parası ve bereket duası yazısı bıraktı.

Tomarza Ülkü Ocakları, sabah namazından sonra ilçe esnafının iş yerlerine siftah parası ve bereket duası yazısı bıraktı. Tomarza Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Şahin ve ocak üyeleri, sabah namazını kıldıktan sonra ilçe merkezinde bulunan iş yerlerini tek tek gezerek, iş yerlerinin kapısına zarf içerisinde 1 lira sembolik siftah parası, bereket duası yazısı ve Şahin'in notunu bıraktı. Sabah iş yerlerini açan esnaf, kendilerine destek olan Tomarza Ülkü Ocaklarına teşekkür etti.

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