Tomarzalı genç, yaylacılar için Çapar köpeği yetiştiriyor - Son Dakika

Tomarza ilçesinde Şükrü Pekel, yaycılar için Çapar köpeği yetiştiriyor.

Pekel, AA muhabirine, hobi olarak başladığı Çapar köpeği yetiştiriciliğini geliştirdiğini söyledi.

İlçelerini Çapar köpekleri ile tanıtmayı amaçladığını belirten Pekel, şunları kaydetti:

"Sivası'n Kangalı, Aksara'ın Malaklısı, Eşkisehir'in Akbaşı meşhursa Tomarza'nın Çapar köpekleri neden meşhur olmasın dedim ve 12 yıl önce edindiğim 1 çift köpeği çoğalttım. Türkiye'nin farklı illerine yaklaşık 2000 Çapar gönderdim. Bu işi ticaret olsun diye yapmıyorum. Laborant ve veterinerlik eğitim aldım. Çapar köpekleri sadece sürü koruması sağlamaktadır. Küçükbaş veya büyükbaş hayvan yetiştirip özellikle yaylaya çıkanların sürülerini kurtlardan ve yabani hayvanlardan korumalarında Çapar köpekleri çok etkili oluyor. Bu yüzden Çapar köpekleri ilgi görmekte."