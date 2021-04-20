Tomarzalı Hayırsever Hanife Ada: "Afrika'da 14. su kuyumuz dualar eşliğinde açıldı" - Son Dakika

Tomarzalı Hayırsever Hanife Ada: "Afrika'da 14. su kuyumuz dualar eşliğinde açıldı"

20.04.2021 12:56
Tomarzalı Hayırsever Hanife Ada:

Yetiş Bacım Dernek Başkanı Hanife Ada, Afrika'da 14. su kuyusunun dualar eşliğinde açıldığını söyledi.

Yetiş Bacım Dernek Başkanı Hanife Ada, Afrika'da 14. su kuyusunun dualar eşliğinde açıldığını söyledi.

Aslen Tomarzalı olan Hanife Ada, Viyana'da Yetiş Bacım Derneği'ni kurarak, ihtiyaç sahibi ailelerin imdadına yetişip umut olmaya devam ediyor. Dernek olarak Afrika'da 14. su kuyusunu açtıklarını söyleyen Ada, "Kurmuş olduğumuz dernek sayesinde hem dernek üyelerinin hem de hayırseverlerimizin desteği ile bu güne kadar binlerce ihtiyaç sahibi ailelerimize umut olduk. Engelli vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye dağıttık. Yardıma muhtaç olan ailelerimize maddi ve manevi desteklerde bulunduk. Geçtiğimiz yıl Afrika'ya ekibimle beraber giderek kurbanlarımızı keserek Afrika'nın 12 çeşitli köylerine kurban etleri dağıttığımız gibi tırlar dolusu temel ihtiyaç olan gıda ürünleri dağıttık. Katarak nedeni ile gözleri kapanan 122 Afrikalı çocuğun gözlerini açtırdık. Rahmetli babam Necip Erdem adına İmamhatip Okulu yaptırarak eğitime açtım ve diğer okullarında ihtiyaçlarını karşıladık.

Afrika'da bizleri temsil edecek bir heyet kurarak bizler Viyana'ya döndük. Viyana'dan Afrika'ya yardım göndermeye devam ettik" ifadelerini kullandı.

Ada, "Toplamış olduğumuz bağışların tamamını Afrika'ya yönlendirdik. Afrika'da kurmuş olduğumuz heyet, dün bizlere ulaşarak 14. Su kuyunun açıldığının müjdeli haberini vermesi hem dernek başkanı olarak beni hem de dernek üyelerimizin her birini sevince boğdu. Bir taraftan Afrika ile ilgilenirken diğer taraftan da Türkiye'mizi, Kayseri'mizi ve Tomarza'mızın üzerinden elimi asla çekmedim. Gerek doğup büyüdüğüm topraklarda bulunan engelli veya ihtiyaç sahibi ailelere ve gerekse ülkemizin dört bir yanında bulunan ailelerimize her daim yardım ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu vesile ile bizlere güvenen inanan tüm hayırseverlerimize ve Yetiş Bacım Derneğinde görev alan tüm ekibimin her birine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Tomarzalı Hayırsever Hanife Ada: Afrika'da 14. su kuyumuz dualar eşliğinde açıldı
Tomarzalı Hayırsever Hanife Ada: Afrika'da 14. su kuyumuz dualar eşliğinde açıldı
Tomarzalı Hayırsever Hanife Ada: Afrika'da 14. su kuyumuz dualar eşliğinde açıldı
Tomarzalı Hayırsever Hanife Ada: Afrika'da 14. su kuyumuz dualar eşliğinde açıldı

Kayseri, Engelli, Viyana, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tomarzalı Hayırsever Hanife Ada: 'Afrika'da 14. su kuyumuz dualar eşliğinde açıldı' - Son Dakika


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