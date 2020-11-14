Tomarzalı minik öğrenciler haçlıklarını depremzedelere gönderdiler - Son Dakika

Tomarza 50. Yıl İlkokulu'ndan 2 öğrenci, kumbaralarında biriktirdikleri haçlıklarını İzmir'deki depremzede öğrencilere gönderdi.

Tomarza 50. Yıl İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Efe Çağlar ve Eylül Tunalıoğlu, haçlıklarını Okul Müdürü Mustafa Saraç'a teslim etti.

Saraç, öğrencilerin davranışı karşısında duygulanarak ailelerin onayı ile parayı AFAD'ın hesabına yatırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt da Efe Çağlar ve Eylül Tunalıoğlu'na teşekkür etti.