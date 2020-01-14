Tomarzalı pehlivanlar Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tomarzalı pehlivanlar Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı - Son Dakika Spor

Tomarzalı pehlivanlar Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

6 saat önce

Tomarza Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, il genelinde düzenlenen güreş turnuvasında dereceye girerek Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Tomarzalı pehlivanlar Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı, System.String[]

Tomarza Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, il genelinde düzenlenen güreş turnuvasında dereceye girerek Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 16 ilçeden 200 güreşçi katıldı.

Tomarza Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Okan Beleşme 79 kilogramda ikinci, Emrah Akbulut ise 61 kilogramda üçüncü gelerek, Sivas'ta düzenlenecek Türkiye Güreş Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Tomarza Erkek İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih Gürışık, şampiyonada Kayseri ve Tomarza'yı temsil edecek öğrencilere başarı diledi.

Tomarza, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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