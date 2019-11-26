Son Dakika Haberleri: Tomas'tan Tarık Çamdal yorumu
Son Dakika Spor Tomas'tan Tarık Çamdal yorumu - Son Dakika Spor

Tomas'tan Tarık Çamdal yorumu

6 saat önce

Süper Lig'in 12'inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Tomas'tan Tarık Çamdal yorumu, System.String[]

Süper Lig'in 12'inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, iyi oynadıklarını ama girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirtti.


Takımın 90 dakika boyunca mücadele ettiğini dile getiren Tomas, "Önde baskı yaptık. Pozisyona girdik, atamadık. Mücadeleyi bırakmadık. Son dakika bile pozisyona girdik ama gol atamadık. Bunun üzerine çalışacağız. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız" dedi.


Tomas, Tarik Çamdal'ın performansından ise memnun olduğunu söyledi.

Antalyaspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de deplasman takımlarının haftası
Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum Galatasaray kader maçına çıkıyor! Kritik sınav öncesi sıkıntı büyük Irkçılar, Pforzheim Fatihspor kulübünün binasını ateşe verdiler!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 09:09:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tomas'tan Tarık Çamdal yorumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]