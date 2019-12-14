Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler! - Son Dakika Spor

Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

6 saat önce

Galatasaray'ın davetiyesi üzerine İstanbul'a gelen iki isim, Ankaragücü ile oynanacak maç öncesi poz verdi.

Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!, System.String[]

Galatasaray'ın davetiyesi üzerine İstanbul'a gelen iki isim, Ankaragücü ile oynanacak maç öncesi poz verdi.


Fenerbahçe stadında yaşadıkları şampiyonluğun fotoğrafı ile poz veren Melo ve Ujfalusi, o günü anlattı.


"KAZANDIĞIMIZ GÜN..."


Tomas Ujfalusi, "Rakibimizin stadyumunda şampiyonluk kazandığımız gün hepimiz için çok mutlu bir gündü. Burada olmak her zaman çok güzel, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Galatasaray'ın etrafında olmak, Galatasaray'la olmak çok güzel. Umarım şans getiririz ve galibiyet alırız." sözlerini kullandı.


Tomas Ujfalusi, Galatasaray, Felipe Melo, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:10 
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