Tombala kartları 'sigara içilmez' levhasının arkasında çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tombala kartları 'sigara içilmez' levhasının arkasında çıktı - Son Dakika

Tombala kartları 'sigara içilmez' levhasının arkasında çıktı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, polis ekiplerince kumar oynatılan kahvehaneye düzenlenen operasyonda yapılan aramada, tombala kartonlarının kahvehanedeki 'sigara içilmez' levhalarının arkasına yapıştırıldığı ortaya çıktı.

Tombala kartları 'sigara içilmez' levhasının arkasında çıktı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, polis ekiplerince kumar oynatılan kahvehaneye düzenlenen operasyonda yapılan aramada, tombala kartonlarının kahvehanedeki 'sigara içilmez' levhalarının arkasına yapıştırıldığı ortaya çıktı.

Göksun Emniyet Müdürlüğü, ilçede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde ilçe merkezindeki kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, burada tombala ve kumar oynatıldığını tespit etti. Yapılan aramada ise çok sayıda tombala kağıdı ve pulları ele geçirilirken, tombala katlarının bir kısmı duvarda asılı 'sigara içilmez' levhasının arkasında çıktı.Ekipleri iş yeri sahibi M.G. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli, iş yerinin mühürlenip kapatılması için de idari işlem başlattı.


Göksun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:26 Kaynak: DHA
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