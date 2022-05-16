'TOMBALA' OPERASYONUNDA 47 KİŞİYE 85 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kafede jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tombala oynarken yakalanan 47 kişiye, 85 bin 493 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi'ndeki kafede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kafeye 13 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda tombala oynadıkları tespit edilen 47 kişiye kişiye 85 bin 493 lira ceza kesilirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el koyuldu ve işletme mühürlendi. İşletme sahibi A.Ç., 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı.