Tombala oynarken jandarmaya yakalandılar, şaşkınlıklarını gizleyemediler

İzmir'de tombalada yakalanan 60 kişiye 109 bin lira ceza

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde tombala oynarken jandarmaya suçüstü yakalanan 60 kişi, baskın anında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Suçüstü yakalanan 60 kişiye toplam 109 bin 140 lira idari para cezası uygulanırken, daha önce aynı suçtan mühürlenen işletmenin mührünü bozarak yeniden kumar oynatan işletme sahibine adli işlem uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova Beşyol Mahallesi'nde İ.A. adlı bir kişinin işletmesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Daha önce de aynı suçtan mühürlenen işletmenin mührünün bozulduğunu belirleyen ekipler, 12 Ekim günü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 60 kişi tombala oynarken suçüstü yakalanırken, şüphelilere toplam 109 bin 140 lira idari para cezası uygulandı. Operasyon anı kameralara yansırken, tombala oynarken jandarmaya yakalanan şüpheliler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşletme sahibine adli işlem

Öte yandan tombala oynatılan işletme yeniden mühürlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. İşletme sahibi İ.A.'ya ise, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.