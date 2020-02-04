Tombala oynarken yakalanan 14 kişiye 1225'er lira para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tombala oynarken yakalanan 14 kişiye 1225'er lira para cezası - Son Dakika

Tombala oynarken yakalanan 14 kişiye 1225'er lira para cezası

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, jandarma tarafından bir kahvehaneye düzenlenen baskında, tombala oynarken yakalanan 14 kişiye 1225'er lira para cezası kesildi.

Tombala oynarken yakalanan 14 kişiye 1225'er lira para cezası, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, jandarma tarafından bir kahvehaneye düzenlenen baskında, tombala oynarken yakalanan 14 kişiye 1225'er lira para cezası kesildi. 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kahvehanede tombala oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, dün Süleymanlar Mahallesi'ndeki kahvehaneye baskın düzenledi. Tombala oynattığı saptanan A.G.(33) gözaltına alınırken, 14 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 1225'er lira para cezası kesildi. Kahvehanede çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.


Jandarma, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:20 Kaynak: DHA
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