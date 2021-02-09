Son dakika haberleri | Tombala oynarken yakalanan 4 bin 711 kişiye, 5 milyon 364 bin 275 lira para cezası

İZMİR'de, geçen yıl tombala oynayanlara yönelik 21 farklı adrese 155 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 bin 711 kişiye işlem yapılırken, 5 milyon 364 bin 275 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda sıklıkla karşılaşılan tombala kumarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Geçen yıldan bu yana hem kumar oynayan hem de pandemi kurallarını ihlal edenlere göz açtırılmadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2020 yılı boyunca 21 farklı adreste tombala oynandığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 155 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 322 şüpheliye 'kumar oynamaya yer ve imkan' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 4 bin 379 kişiye ise idari işlem yapıldı. Söz konusu operasyonlarda 5 milyon 364 bin 275 lira da para cezası kesildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü, tombala kumarına karşı geçen Ekim ayında özel ekip kurdu. Son 4 aylık sürede ise yalnızca 1 kez tombala oynandığı açıklandı.