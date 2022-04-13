Tombala oynatan sendikaya baskın - Son Dakika
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Tombala oynatan sendikaya baskın

13.04.2022 01:42

Tombala oynatan sendikaya baskın Adana'da sendika tabelasının olduğu binaya, tombala yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit eden polis baskın yaptı.

Tombala oynatan sendikaya baskın

ADANA - Adana'da sendika tabelasının olduğu binaya, tombala yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit eden polis baskın yaptı. Yapılan baskında kumar oynayan 50 kişiye toplamda 90 bin 950 TL para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi İncirlik Yenil Mahallede sendika tabelası olan bir bina içerisinde tombala yöntemiyle kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine ahlak büroda çalışan polisler sendikanın bulunduğu binaya baskın düzenledi.

Yapılan baskında güçlendirilmiş çelik kapıyı açan polisler, içeri girdiklerinde tombala yöntemiyle kumar oynadığı belirlenen 50 kişiye toplamda 90 bin 950 TL para cezası uyguladı.

Öte yandan, kumar malzemelerine el konuldu.

Tombala oynatan sendikaya baskın
Tombala oynatan sendikaya baskın
Tombala oynatan sendikaya baskın
Tombala oynatan sendikaya baskın
Tombala oynatan sendikaya baskın
Tombala oynatan sendikaya baskın

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tombala oynatan sendikaya baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tombala oynatan sendikaya baskın - Son Dakika
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