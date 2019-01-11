Tombala Oynatılan İş Yerinde Polisin Gelişini Kameradan Takip Etmişler
43 dakika önce
Tombala oynatılan iş yerinde polisin gelişini kameradan takip etmişler Konya'da tombala oynatılan iş yerine baskın yapan polis ekipleri iş yerinde polis baskınlarını önlemek adına yerleştirilmiş güvenlik kameraları bulduKONYA - Konya'da sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinde kumar...
Tombala oynatılan iş yerinde polisin gelişini kameradan takip etmişler Konya
'da tombala oynatılan iş yerine baskın yapan polis ekipleri iş yerinde polis baskınlarını önlemek adına yerleştirilmiş güvenlik kameraları buldu
KONYA - Konya'da sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda çok sayıda tombala düzeneği bulunurken, 24 kişiye idari işlem yapıldı ve 1 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Horozluhan Mahallesi Güney Kışla Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar alan Selçuklu
İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri iş yerini bir süre takibe aldı. Akşam saatlerinde iş yerine çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda tombala makinesi ile çok sayıda tombala kartı ve pulu ele geçirildi. İş yeri çevresinde bulanan güvenlik kameralarının ise polis baskınlarını önceden görebilmek için işletmeci tarafından kurulduğu öğrenildi. Polis
, içeride bulunan ve tombala oynayan 24 kişiye idari işlem yaparken, kumar oynatılmasına yer temin eden işletmeci ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:33 Kaynak: İHA
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