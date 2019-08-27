Son Dakika Haberleri: Tombala oynatılan mekana operasyon: 2 gözaltı
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Tombala oynatılan mekana operasyon: 2 gözaltı

1 saat önce

Şanlıurfa'da yasa dışı tombala oyunu oynatılan bir mekana yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Tombala oynatılan mekana operasyon: 2 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'da yasa dışı tombala oyunu oynatılan bir mekana yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kumar suçu işleyen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda Atatürk Mahallesi'nde yasa dışı tombala oyunu oynatılan bir mekanda yapılan operasyonda, kamera cihazı, televizyon, tombala makinesi, 200 adet pul, 40 adet tombala kartı ele geçirildi. 12 kişiye kumar oynamaktan 4 bin 320 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan 2 kişi de gözaltındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:42 Kaynak: İHA
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