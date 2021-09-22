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Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular - Son Dakika

Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular

22.09.2021 10:30

Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular Adana'da daha önce tombala oynatmak için Güven Partisi, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi İl Teşkilatı, Geleceğin Türkiye Partisi İl Başkanlığı, Çukurova Eğlence ve Konaklama İş Sendikasını kurduğu öne sürülen zanlıların bu kez...

Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular

Adana'da daha önce tombala oynatmak için Güven Partisi, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi İl Teşkilatı, Geleceğin Türkiye Partisi İl Başkanlığı, Çukurova Eğlence ve Konaklama İş Sendikasını kurduğu öne sürülen zanlıların bu kez açtığı pazarlama eğitim merkezine polis baskın yaptı

Baskında tombala oynatan 2 kişi gözaltına alındı, tombala oynayan 70 kişiye 93 bin 100 lira para cezası uyguladı

ADANA - Adana'da daha önce tombala oynatmak için Güven Partisi, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi İl Teşkilatı, Geleceğin Türkiye Partisi İl Başkanlığı, Çukurova Eğlence ve Konaklama İş Sendikasını kurduğu öne sürülen zanlıların bu kez açtığı pazarlama eğitim merkezine polis baskın yaptı Baskında tombala oynatan 2 kişi gözaltına alındı, tombala oynayan 70 kişiye 93 bin 100 lira para cezası uyguladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesinde pazarlama eğitimi verilen merkez görünümündeki binada tombala yöntemiyle kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, bina girişinde güçlendirilmiş çelik kapıyla karşılaştı. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, tombala oynadığı belirlenen 70 kişiye toplam 93 bin 100 TL para cezası uyguladı. Kumar oynattığı belirlenen Hasan B. ile Mustafa S. ise gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin, olası polis baskınlarına karşı bina çevresini güvenlik kamerasıyla izlediği, bitişik binayı da kaçış yeri olarak kullandıkları ve yakın bölgede çok sayıda gözcü yerleştirdikleri bildirildi. Şüpheliler hakkında yapılan çalışma sonucu, 2009-2016 yılları arasında kentte Güven Partisi, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi İl Teşkilatı, Geleceğin Türkiye Partisi İl Başkanlığı, Çukurova Eğlence ve Konaklama İş Sendikası adı altında tombala yöntemiyle kumar oynattıkları ve haklarında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan 210 işlem yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Hasan B. 5 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla, Mustafa S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılar tombala oynatıldığı suçlamasını kabul etmeyerek pazarlama eğitimi verdiklerini iddia etti.

Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular
Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular
Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular
Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular

Türkiye Partisi, Çukurova, Kumar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular - Son Dakika
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